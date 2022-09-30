أخبار دولية
30 أيلول 2022 - 13:52
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قلب الطفل الفلسطيني ريان سليمان لم يتحمل بوجه الجيش الإسرائيلي...

قلب الطفل الفلسطيني ريان سليمان لم يتحمل بوجه الجيش الإسرائيلي... Lebanon, news ,lbci ,أخبار الجيش الإسرائيلي,ريان سليمان,قلب الطفل الفلسطيني ريان سليمان لم يتحمل بوجه الجيش الإسرائيلي...
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Lebanon News
22 عامًا بالتمام والإجرام الإسرائيلي في حق أطفال فلسطين لم يتغير.

فمثل اليوم، العام 2000، سقط محمد الدرة، 12 عامًا في حضن والده وهو مختبىء من نار الجيش الإسرائيلي. 
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