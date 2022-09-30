قلب الطفل الفلسطيني ريان سليمان لم يتحمل بوجه الجيش الإسرائيلي...

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LBCI News Lebanon

22 عامًا بالتمام والإجرام الإسرائيلي في حق أطفال فلسطين لم يتغير.



فمثل اليوم، العام 2000، سقط محمد الدرة، 12 عامًا في حضن والده وهو مختبىء من نار الجيش الإسرائيلي.