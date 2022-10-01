ماكرون يبحث الإثنين مع شولتس شؤون الإتحاد الأوروبي وأوكرانيا

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يلتقي المستشار الألماني أولاف شولتس الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون الاثنين في برلين لمناقشة الحرب في أوكرانيا والقضايا الأوروبية الرئيسية قبل قمة براغ، وفق ما أعلنت المستشارية والإليزيه.وسيناقش الزعيمان خلال عشاء عمل، التعاون الوثيق بين بلديهما داخل الاتحاد الأوروبي وعواقب الغزو الروسي لأوكرانيا، ولا سيما على صعيد الاقتصاد والطاقة، حسبما أوضحت الحكومة الألمانية.من جهته، أشار الإليزيه إلى أن هذا الاجتماع سيعقد "بروح الدعم الثابت لأوكرانيا وإدانة خيار التصعيد الروسي الذي تجلى مرة أخرى في إجراء استفتاءات زائفة على أراضي أوكرانيا ذات السيادة".وقال المتحدث باسم الحكومة الألمانية ستيفن هيبيستريت إنه لن يكون هناك مؤتمر صحافي عقب اللقاء، مشيرا الى أن الأمر يتعلق بـ"عشاء غير رسمي" في يوم ذكرى إعادة توحيد ألمانيا.وقبل أربعة أيام من قمة الاتحاد الأوروبي في براغ، سيتطرق شولتس وماكرون "إلى التحرك الأوروبي لمحاربة ارتفاع أسعار الطاقة وضمان التزود بها، وخصوصا الى تدابير التضامن بين الدول الأعضاء"، بحسب الإليزيه.ووفقا للرئاسة الفرنسية فإن الزعيمين سيحضّران أيضًا للقمة الأولى للمجموعة السياسية الأوروبية في 6 تشرين الأول في براغ.