نائبة رئيس نيكاراغوا: السفير الأميركي الجديد "لن يدخل" البلاد

نيكاراغوا تحذر السفير الأميركي...

Lebanon, news ,lbci ,أخبار روزاريو موريو, السفير الأميركي,نيكاراغوا,نيكاراغوا تحذر السفير الأميركي...

LBCI News Lebanon

حذّرت روزاريو موريو، نائبة رئيس نيكاراغوا وزوجته، السفير الجديد الذي عيّنته الولايات المتحدة من أنّه "لن يدخل" نيكاراغوا.



وبرّرت موريو هذا الموقف، بحديثها عن "تدخّل" حاصل من جانب هذا الدبلوماسي.