الشرطة الألمانية تقوم بدوريات بحرية بعد انفجارات نورد ستريم

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أعلنت وزيرة الداخلية الألمانية الجمعة أن الشرطة الألمانية تقوم بدوريات في بحري الشمال والبلطيق "بكل القوات المتاحة" بعد الانفجارات التي الحقت أضرارا بخطّي أنابيب نورد ستريم للغاز تحت الماء القادمين من روسيا.وفي تصريحات للصحيفة الألمانية اليومية "سوددويتشه تسايتونغ"، قالت نانسي فيسر: "نأخذ التهديدات الحالية على محمل الجد ونحمي أنفسنا".وأضافت أن "وحدات الشرطة تساندها خصوصا مروحيات وقوات بحرية خاصة، تمتلك قدرات خاصة للتدخل في المواقف الخطرة".ويعتبر خطا الأنابيب حيويين لإمدادا ألمانيا وأوروبا بالغاز الروسي، وكان خط أنابيب نورد ستريم 1 متوقفا عن العمل منذ نهاية آب فيما نورد ستريم 2 لم يوضع بعد في الخدمة.ولم يعرف سبب الانفجارات.وأكد المستشار الألماني أولاف شولتس لنظيريه الدنماركي والسويدي في محادثات عبر الفيديو الجمعة أن برلين "ستدعم التحقيق المشترك" في الحادث مع هذين البلدين.وقال شتيفن هيبيشترايت المتحدث باسم المستشار إن كل شيء يشير إلى أنه "عمل تخريبي متعمد"، مؤكدا أن ألمانيا ستعمل مع شركائها في الاتحاد الأوروبي وحلف شمال الأطلسي (ناتو) على "تعزيز الاستعداد والحماية ضد تخريب البنى التحتية الحيوية".وأعلنت النروج التي أصبحت المورد الرئيسي للغاز الطبيعي لأوروبا الجمعة أنها تقبل مساهمات عسكرية من فرنسا وبريطانيا لضمان أمن قطاعي الغاز والنفط.