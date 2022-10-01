غداة انقلاب جديد في بوركينا فاسو... الهدوء يعود إلى الشوارع

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عاد الهدوء صباح السبت إلى شوارع واغادوغو عاصمة بوركينا فاسو، غداة أزمة بين الجيش والمجلس العسكري الحاكم أدت في المساء إلى انقلاب وتغيير الرجل القوي الذي يقود البلاد.وأقال العسكريون اللفتنانت كولونيل بول هنري سانداوغو داميبا الذي وصل هو نفسه إلى السلطة في كانون الثاني على أثر انقلاب، من منصبه وعينوا بدلا منه الكابتن الشاب إبراهيم تراوري (34 عامًا) على رأس المجموعة الحاكمة.واستؤنفت حركة المرور صباح السبت على المحاور الرئيسية في واغادوغو التي أغلقها الجنود الجمعة، بعد ليلة هادئة كما ذكر صحافيون من وكالة فرانس برس.إلا أن قوات أمنية ما زالت تحاصر التلفزيون الوطني بسيارات بيك آب ومدرعات وعدد كبير من الجنود الراجلين أو على دراجات نارية.وفتحت المحاور الرئيسية للعاصمة وكذلك محطات الوقود.ونشرت قوات أصغر حجما أمام الثكنات وفي ساحة الأمة في وسط المدينة.كما فتحت المتاجر تدريجيا وكذلك بعض المحلات في سوق واغادوغو الكبير.