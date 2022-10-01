أخبار دولية
01 تشرين الأول 2022 - 14:15
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حماس تحذر من إنفجار بسبب الممارسات الإسرائيلية في الأقصى

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حماس تحذر من إنفجار بسبب الممارسات الإسرائيلية في الأقصى
Lebanon News
حذرت حركة المقاومة الإسلامية "حماس" من أن الممارسات الإسرائيلية في المسجد الأقصى ستؤدي إلى إنفجار غضب كبير من شأنه أن يغير شكل المنطقة والإقليم.
 
وجاء هذا التحذير في كلمة حماس التي ألقاها عضو مكتبها السياسي روحي مشتهى خلال مهرجان جماهيري أقامته الحركة في غزة بعنوان "الأقصى في خطر".
 
وقال مشتهى إن "ممارسات الإحتلال في المسجد الأقصى خاصة والقدس والضفة الغربية وفلسطين عامة تنذر بانفجار غضب الأقصى الكبير".  
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وأضاف: "إنفجار نووي ، بل سلسلة من الإنفجارات ستغير شكل المنطقة والإقليم وخارطة العالم السياسية، ولقد أعذر من أنذر". 
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