زيلينسكي للروس: "ستُقتلون واحدا تلو آخر" ما دام بوتين في الحكم.. ويؤكد أن جيشه سيستعيد مدنا أخرى في دونباس "الأسبوع المقبل"

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اكد الرئيس الاوكراني فولوديمير زيلينسكي أن جيشه الذي بات يسيطر على مدينة ليمان الاستراتيجية في شرق البلاد، سيستعيد "الاسبوع المقبل" مدنا أخرى في منطقة دونيتسك التي اعلنت روسيا ضمها رسميا الجمعة.وقال زيلينسكي "خلال هذا الأسبوع، رُفعت أعلام أوكرانية جديدة فوق دونباس" حيث تقع منطقة دونيتسك، مضيفا "ستُرفع مزيد من الأعلام خلال الاسبوع المقبل".كما خاطب الرئيس الأوكراني المواطنين الروس، وخصوصا المسؤولين الحكوميين، قائلا لهم: "ستقتلون واحدا تلو آخر" ما دام الرئيس فلاديمير بوتين الذي أمر بغزو أوكرانيا في الحكم.وقال: "ما دمتم لم تحلوا مشكلة الشخص الذي بدأ كل شيء، الذي أشعل هذه الحرب المجنونة ضد أوكرانيا، فستقتلون واحدا تلو آخر وتصبحون أكباش محرقة لانكم لا تقرون بأن هذه الحرب هي خطأ تاريخي بالنسبة الى روسيا".وكتبت وزارة الدفاع الاوكرانية على تويتر بعد الظهر: "قوات الهجوم الجوي الأوكرانية تدخل ليمان بمنطقة دونيتسك".وارفقت التغريدة بمقطع فيديو مدته دقيقة واحدة يُظهر جنديين أوكرانيين يلوحان ثم يعلقان العلم الوطني باللونين الأزرق والأصفر بجانب لافتة كُتب عليها "ليمان" عند مدخل المدينة.