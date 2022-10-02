أخبار دولية
02 تشرين الأول 2022 - 00:28
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بعد اعتراض رئيسة الوزراء على مشاركته... تشارلز لن يحضر مؤتمر كوب في مصر

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بعد اعتراض رئيسة الوزراء على مشاركته... تشارلز لن يحضر مؤتمر كوب في مصر
Lebanon News
ذكرت صحيفة صنداي تايمز مساء السبت أنّ الملك تشارلز الثالث لن يحضر مؤتمر كوب 27 المقرّر عقده في تشرين الثاني في مصر بعد اعتراض رئيسة الوزراء ليز تراس على مشاركته. 
 
وكان الملك الجديد المدافع عن قضايا البيئة والذي خلف للتوّ والدته إليزابيث الثانية، يعتزم إلقاء خطاب خلال قمّة المناخ هذه (6-18 تشرين الثاني)، وفقًا للصحيفة البريطانيّة.
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لكنّ تراس أحبطت نواياه هذه واعترضت عليها خلال لقاء شخصي مع الملك في قصر باكنغهام في أيلول. ويخشى البعض من أنّ تراس قد تتراجع عن التزاماتها المتعلّقة بتغيّر المناخ.

وبحسب صنداي تايمز، فإنّ رئيسة الوزراء لن تحضر كوب 27 في شرم الشيخ.
 
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