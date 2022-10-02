بعد اعتراض رئيسة الوزراء على مشاركته... تشارلز لن يحضر مؤتمر كوب في مصر

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ذكرت صحيفة صنداي تايمز مساء السبت أنّ الملك تشارلز الثالث لن يحضر مؤتمر كوب 27 المقرّر عقده في تشرين الثاني في مصر بعد اعتراض رئيسة الوزراء ليز تراس على مشاركته.وكان الملك الجديد المدافع عن قضايا البيئة والذي خلف للتوّ والدته إليزابيث الثانية، يعتزم إلقاء خطاب خلال قمّة المناخ هذه (6-18 تشرين الثاني)، وفقًا للصحيفة البريطانيّة.لكنّ تراس أحبطت نواياه هذه واعترضت عليها خلال لقاء شخصي مع الملك في قصر باكنغهام في أيلول. ويخشى البعض من أنّ تراس قد تتراجع عن التزاماتها المتعلّقة بتغيّر المناخ.وبحسب صنداي تايمز، فإنّ رئيسة الوزراء لن تحضر كوب 27 في شرم الشيخ.