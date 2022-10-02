أخبار دولية
02 تشرين الأول 2022 - 00:34
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مسيرات حاشدة في كندا تضامنا مع المتظاهرين الإيرانيين

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مسيرات حاشدة في كندا تضامنا مع المتظاهرين الإيرانيين
Lebanon News
تظاهر عشرات الآلاف السبت في مونتريال ومدن كندية أخرى تضامنا مع الاحتجاجات التي تشهدها إيران منذ وفاة الشابة مهسا أميني بعد أن اعتقلتها شرطة الأخلاق الإيرانية.

وشارك عشرات الآلاف في مسيرات التضامن في مدن كندية عدة، بينها فانكوفر وتورنتو والعاصمة أوتاوا.

ودعا كثير من الأشخاص الذين انضموا للحشد، إلى تغيير النظام في طهران وإلى تشديد للعقوبات على إيران من جانب كندا. 
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واتخذت أوتاوا بالفعل عقوبات بشأن برنامج إيران النووي وأعلن رئيس الوزراء جاستن ترودو الاثنين حزمة جديدة من العقوبات ضد عشرات المسؤولين الإيرانيين.
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