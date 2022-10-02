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02 تشرين الأول 2022 - 04:18
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لابيد: إسرائيل تدرس المقترح الأميركي لترسيم الحدود البحرية مع لبنان ومسودة الاتفاق تحفظ أمن إسرائيل

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لابيد: إسرائيل تدرس المقترح الأميركي لترسيم الحدود البحرية مع لبنان ومسودة الاتفاق تحفظ أمن إسرائيل
Lebanon News
 
 
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