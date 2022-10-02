لابيد: اقتراح هوكستين يحافظ على مصالح الأمن السياسي لإسرائيل وهو قيد المناقشة والمراجعة

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اعلن رئيس الوزراء الاسرائيلي يائير أن بلاده تجري مناقشات بشأن التفاصيل النهائية المتعلقة باقتراح الوسيط الأميركي في ملف ترسيم الحدود البحرية مع لبنان آموس هوكستين، موضحا أنه لذلك لا يمكن حتى الآن الوصول إلى النهاية، وعرض هوكستين قيد المراجعة القانونية، وبعد الانتهاء من المراجعة، سيُقدم القرار مع وزير الدفاع بيني غانتس ورئيس الوزراء المناوب نفتالي بينيت، بالتنسيق مع المستشار القانوني للحكومة لمناقشته والموافقة عليه.وأكد أنه وكما طالبوا منذ اليوم الأول، فإن الاقتراح يحافظ بشكل كامل على مصالح الأمن السياسي لإسرائيل، فضلا عن مصالحهم الاقتصادية، لافتا إلى أنه سيتم تعزيز أمن الشمال، وسيعمل جهاز الحفر في كاريش وينتج الغاز، وستدخل الأموال خزائن الدولة ويضمن استقلال اسرائيل في الطاقة، وقال:" هذه الصفقة تعزز الأمن الإسرائيلي والاقتصاد الإسرائيلي".ولفت لابيد إلى أنه ليس لدى اسرائيل اعتراض على تطوير خزان غاز لبناني آخر، مشددا على أنهم سيحصلون منه على العائدات التي يستحقونها، معتبرا أن مثل هذا المخزون سيضعف اعتماد لبنان على إيران، ويحد من حزب الله ويحقق الاستقرار الإقليمي.