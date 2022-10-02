البابا يدعو بوتين لوقف "دوامة العنف" ويندد بضم مناطق أوكرانية

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حثّ البابا فرنسيس الرئيس الروسي فلاديمير بوتين على "وقف" دوامة العنف في أوكرانيا، مستنكراً بشدّة عمليات ضم المناطق "المخالفة للقانون الدولي".وقبل صلاة التبشير الملائكي في ساحة القديس بطرس، توجّه البابا إلى رئيس الاتحاد الروسي، سائلاً إياه أن يوقف، محبّة بشعبه أيضاً، دوامة العنف والموت هذه.وهذه المرة الأولى التي يسمي فيها البابا الرئيس الروسي مباشرة في خطاب منذ بداية النزاع في 24 شباط.وتحدث البابا للمرة الأولى أيضاً عن ضم الأراضي الأوكرانية من قبل موسكو، حيث استنكر الإجراءات الجديدة المخالفة لمبادئ القانون الدولي.وأسف البابا فرنسيس من الوضع الخطير الذي نشأ في الأيام الأخيرة (...) فهو يزيد من مخاطر التصعيد النووي، لدرجة تثير مخاوف من عواقب كارثية لا يمكن السيطرة عليها على المستوى العالمي.وأطلق نداءً واثقاً أيضاً إلى رئيس أوكرانيا فولوديمير زيلينكسي لكي يكون منفتحاً على اقتراحات السلام الجادة.وقال: "من المحزن أن يتعرّف العالم إلى الجغرافيا الأوكرانية عبر أسماء مثل بوتشا وإربين وماريوبول وإيزيوم وزابوريجيا وغيرها من المناطق التي باتت أماكن للمعاناة والخوف اللذين لا يوصفان".وسأل البابا:" ماذا عن حقيقة أن البشرية تجد نفسها مرة أخرى أمام التهديد الذري؟ هذا أمر غير منطقي".