قتلى ومفقودون بعد العثور على قارب لمهاجرين قبالة جزر الكناري

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أعلن عناصر إنقاذ العثور على أربع جثث على متن قارب مهاجرين قبالة جزر الكناري ، بعد ساعات من انتشال شخص نجا وحده من الغرق، بينما أشارت منظمة غير حكومية إلى أن المركب أبحر وعلى متنه 34 شخصا.وأفاد خفر السواحل الإسبان Salvamento Maritimo على تويتر بأنهم عثروا على جثث أربعة أشخاص كانوا على متن قارب على بعد 150 ميلا بحريا جنوب غرب جزيرة كناريا الكبرى، بينما أنقذت سفينة تجارية كانت تمر من المكان شخصا ليل السبت هو الناجي الوحيد.بدورها، أكدت منظمة Caminando Fronteras في بيان على تويتر أنها تلقت نداء استغاثة من القارب نفسه في 24 أيلول، بعد ساعات على إبحاره من سواحل الصحراء الغربية وعلى متنه 34 شخصا.