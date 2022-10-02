الملكية الأردنية تعتزم إدخال 20 طائرة إيرباص لأسطولها الجوي

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أعلنت شركة الخطوط الجوية الملكية الأردنية في بيان الأحد انها تعتزم ادخال عشرين طائرة حديثة من طراز "إيرباص" لأسطولها الجوي ضمن خطة استراتيجية لتحديث اسطول الطائرات المخصصة للمسافات المتوسطة المدى.وقالت الشركة في بيان تلقت وكالة فرانس برس نسخة منه إن "الشركة اتفقت مع شركة صناعة الطائرات الأوروبية ايرباص على ادخال 20 طائرة من الطائرات الحديثة من طراز ايرباص A320neo إلى أسطولها وذلك في إطار الخطة الاستراتيجية التي تنفذها الشركة لتحديث أسطول الطائرات المخصصة للمسافات متوسطة المدى لخدمة وجهات الشركة في الشرق الأوسط، والخليج العربي، وإفريقيا، وأوروبا".ونقل البيان عن الرئيس التنفيذي للملكية الأردنية سامر المجالي قوله إن "الملكية الأردنية ستعمل على تعزيز أسطول طائرات ايرباص لغاية 20 طائرة من طراز A320neo وكبديل للطائرات المستأجرة حالياً عند انتهاء فترات عقود الإيجار الحالية، كون هذا الطراز هو الأحدث من انتاج شركة إيرباص".