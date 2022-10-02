ألمانيا والدنمارك والنروج ستزوّد أوكرانيا مدافع هاوتزر

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أعلنت برلين اليوم، أن ألمانيا والدنمارك والنروج ستزوّد أوكرانيا 16 منظومة مدفعية من طراز هاوتزر اعتبارا من العام المقبل، في وقت تسعى كييف للاستحصال على أسلحة ثقيلة لتعزيز هجومها المضاد ضد روسيا.ويأتي الإعلان بعد زيارة أجرتها وزيرة الدفاع الألمانية كريستين لامبريشت لأوكرانيا في نهاية الأسبوع، هي الأولى منذ بدء الغزو الروسي في شباط/فبراير.وكانت ألمانيا والدنمارك والنروج قد اتّفقت على تمويل مشترك لشراء منظومات "سوزانا 2" المدفعية السلوفاكية الذاتية الدفع، بكلفة قدرها 92 مليون يورو (90,2 مليون دولار)، وفق وزارة الدفاع الألمانية.وسيتم إنتاج هذه المنظومات في سلوفاكيا على أن تسلّم لأوكرانيا مطلع العام 2023، وفق الوزارة.لكن التعهّد لا يزال دون ما تطالب به أوكرانيا. وطلبت كييف مرارا تزويدها دبابات قتالية ألمانية من طراز ليوبارد، لكن المستشار أولاف شولتس رد الطلب.وقال شولتس إنه لا يريد المضي قدما في تزويد أوكرانيا أسلحة ثقيلة في مبادرة فردية، معلنا أنه لن يتّخذ أي قرار على هذا الصعيد إلا بالتشاور مع حلفائه الغربيين.وفي تصريح أدلت به للهيئة العامة للبث الإذاعي في ألمانيا الاتحادية "إيه.آر.دي" دافعت لامبريشت عن تزويد ألمانيا أوكرانيا أسلحة، مشدّدة على أن برلين تبذل جهودا كبيرة لدعم كييف.وقالت الوزيرة: "سنواصل الانخراط في مجموعة متنوعة من السبل وسنعمل معا مجددا مع شركاء، على غرار ما فعلنا حتى الآن".وشدّدت على أن ألمانيا لن تصبح طرفا منخرطا بشكل مباشر في النزاع.وقالت لامبريشت: "الأمر واضح جدا بالنسبة الى الحكومة الألمانية وأيضا لحلف شمال الأطلسي بأسره: لن نصبح طرفا في الحرب".وجاءت زيارة لامبريشت السبت لمنطقة أوديسا المرفئية في جنوب أوكرانيا غداة إعلان الرئيس الروسي ضم أربع مناطق أوكرانية.ودان حلفاء كييف ولا سيما ألمانيا ضم روسيا أراضي أوكرانية.وتطرّقت لامبريشت إلى دوي صفارات الإنذار للتحذير من غارات جوية خلال زيارتها.وقالت الوزيرة في تصريحات لشبكة "ايه.آر.دي": "حصل ذلك مرتين خلال بضع ساعات واضطررنا للانتقال إلى ملجأ"، مشيرة إلى أن سكان المنطقة يعانون من ذلك بشكل يومي.