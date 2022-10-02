بوريل: الإتحاد الأوروبي سيرد "بحزم" على خطوات نيكاراغوا "العدائية"

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أعلن وزير خارجية الاتحاد الأوروبي جوزيب بوريل أن الاتحاد يندد بالقرار "غير المبرر" الذي اتخذته نيكاراغوا بطرد سفيرته وقطع العلاقات مع هولندا، وسيرد "في شكل حازم ومتكافىء" على هذه الخطوات "العدائية".وبعد إعلانها الجمعة شخصا غير مرغوب فيه، غادرت سفيرة الاتحاد الاوروبي في نيكاراغوا بيتينا موشيت السبت الى فرنسا من طريق مكسيكو.وقال بوريل في بيان ان "الاتحاد الاوروبي يأسف أيضا بعمق للقرار الأحادي الجانب وغير المتكافىء وغير المبرر الذي اتخذته حكومة نيكاراغوا الجمعة بقطع العلاقات الدبلوماسية مع مملكة هولندا، ويعبر عن دعمه الراسخ للحكومة الهولندية".وأكد بوريل أن "هذه الخطوات العدائية وغير المبررة لن تؤثر فحسب على العلاقات الثنائية بين نيكاراغوا والاتحاد الاوروبي ودوله الاعضاء، بل ستؤدي أيضا الى عزلة دولية متنامية لنيكاراغوا. في هذا السياق، يدرس الاتحاد الأوروبي المسار الملائم الذي سينتهجه وسيرد (على ماناغوا) في شكل حازم ومتكافىء".وكرر أن الأزمة السياسية الراهنة في نيكاراغوا يجب أن تعالج عبر حوار فعلي بين الحكومة والمعارضة.وخلص الى أن الاتحاد الأوروبي يظل منفتحا على حوار مع نيكاراغوا، شرط ان يتم هذا الحوار في إطار الاحترام.واعيد انتخاب دانيال اورتيغا في تشرين الثاني 2021 لولاية رئاسية رابعة في اقتراع غاب عنه جميع خصومه السياسيين بعد اعتقالهم او إجبارهم على سلوك طريق المنفى.ويواظب المجتمع الدولي على التنديد بانحراف النظام. وفرض الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة عقوبات عدة على نيكاراغوا ومسؤولين فيها منذ أربعة أعوام، وخصوصا على خلفية انتهاكات لحقوق الإنسان.