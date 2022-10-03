أخبار دولية 03 تشرين الأول 2022 - 07:52 03/10/2022 07:52:00 الخلاف يحتدم بين يائير لابيد وبنيامين نتنياهو حول الترسيم مع لبنان

الخلاف يحتدم بين يائير لابيد وبنيامين نتنياهو حول الترسيم مع لبنان

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LBCI News Lebanon

معركة حكومتي أقوى من حكومتِك في اسرائيل مستمرةٌ بين رئيسِ الوزراءِ السابق بنيامين نتنياهو ورئيسِ الوزراءِ الحالي يائير لابيد.. الإعلان

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