أخبار دولية
03 تشرين الأول 2022 - 07:52
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الخلاف يحتدم بين يائير لابيد وبنيامين نتنياهو حول الترسيم مع لبنان

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Lebanon News
معركة حكومتي أقوى من حكومتِك في اسرائيل مستمرةٌ بين رئيسِ الوزراءِ السابق بنيامين نتنياهو ورئيسِ الوزراءِ الحالي يائير لابيد.. 
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