أخبار دولية
03 تشرين الأول 2022 - 14:16
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في افغانستان... النساء تهتف "أوقفوا إبادةَ الهَزارَة"

في افغانستان... النساء تهتف "أوقفوا إبادةَ الهَزارَة" Lebanon, news ,lbci ,أخبار نساء,افغانستان, في افغانستان... النساء تهتف "أوقفوا إبادةَ الهَزارَة"
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Lebanon News
كل ما تريدُهُ هذه الفتاة هو أن تتعلم.. 
صحيحٌ أن ما تريدُهُ هو حقٌ مكتسبٌ في العالم لكنه يبدو في أفغانستان - محظور.. 
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