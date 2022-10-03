أخبار دولية
03 تشرين الأول 2022 - 14:16
03/10/2022 14:16:00
في افغانستان... النساء تهتف "أوقفوا إبادةَ الهَزارَة"
في افغانستان... النساء تهتف "أوقفوا إبادةَ الهَزارَة"
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LBCI News Lebanon
كل ما تريدُهُ هذه الفتاة هو أن تتعلم..
صحيحٌ أن ما تريدُهُ هو حقٌ مكتسبٌ في العالم لكنه يبدو في أفغانستان - محظور..
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