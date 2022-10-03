في افغانستان... النساء تهتف "أوقفوا إبادةَ الهَزارَة"

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LBCI News Lebanon

كل ما تريدُهُ هذه الفتاة هو أن تتعلم..

صحيحٌ أن ما تريدُهُ هو حقٌ مكتسبٌ في العالم لكنه يبدو في أفغانستان - محظور..