أخبار دولية
03 تشرين الأول 2022 - 14:16
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ماذا بعد انتهاء مدة سريان الهدنة في اليمن؟

ماذا بعد انتهاء مدة سريان الهدنة في اليمن؟ Lebanon, news ,lbci ,أخبار الهدنة,اليمن,ماذا بعد انتهاء مدة سريان الهدنة في اليمن؟
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Lebanon News
انتهت الأحد في اليمن مدة سريان الهدنة فيها.
هدنة جرى التوصل اليها بوساطة اممية، بين الحوثيين المدعومين من إيران، والتحالف العسكري الذي تقوده السعودية...
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