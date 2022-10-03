أخبار دولية
03 تشرين الأول 2022 - 14:16
03/10/2022 14:16:00
ماذا بعد انتهاء مدة سريان الهدنة في اليمن؟
ماذا بعد انتهاء مدة سريان الهدنة في اليمن؟
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LBCI News Lebanon
انتهت الأحد في اليمن مدة سريان الهدنة فيها.
هدنة جرى التوصل اليها بوساطة اممية، بين الحوثيين المدعومين من إيران، والتحالف العسكري الذي تقوده السعودية...
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