أخبار دولية 03 تشرين الأول 2022 - 14:16 03/10/2022 14:16:00 ماذا بعد انتهاء مدة سريان الهدنة في اليمن؟

ماذا بعد انتهاء مدة سريان الهدنة في اليمن؟

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LBCI News Lebanon

انتهت الأحد في اليمن مدة سريان الهدنة فيها.

هدنة جرى التوصل اليها بوساطة اممية، بين الحوثيين المدعومين من إيران، والتحالف العسكري الذي تقوده السعودية... الإعلان

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