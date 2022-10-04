وزير الدفاع الإسرائيلي يأمل في التوقيع على إتفاق ترسيم الحدود البحرية ​مع لبنان

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أعلن وزير الدفاع الإسرائيلي بني غانتس في حديث لصحيفة "إسرائيل اليوم" أنه يأمل في التوقيع على إتفاق ترسيم الحدود البحرية مع لبنان.وأوضح غانتس أنه سيتم عرض بنود الإتفاق الرئيسية على الجمهور بشفافية بطريقة أو بأخرى في حال تم التوقيع عليه، لكن من المستحيل عرضه أثناء إجراء المفاوضات.واعتبر وزير الدفاع الإسرائيلي أنه في حال تم التوصل إلى إتفاق لترسيم الحدود البحرية، فعلى المدى الطويل سيقلل هذا الإتفاق من إعتماد لبنان على إيران ونفوذها.في غضون ذلك، يستمر رئيس الوزراء السابق بنيامين نتنياهو في إنتقاد رئيس الوزراء الحالي يائير لابيد، معتبرًا أن إتفاقية ترسيم الحدود البحرية مع لبنان صفقة مخزية وأن لابيد سلم ثروة ضخمة من الغاز إلى لبنان.