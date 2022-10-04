تجربة كوريا الشمالية الصاروخية فوق اليابان اثارت ردود فعل دولية

في تصعيد خطير لحملة تجارب عسكرية مكثفة تجريها كوريا الشمالية منذ مطلع العام، أطلقت بيونغ يانغ صاروخًا بالستيًا متوسط المدى حلق فوق اليابان قبل أن يسقط في المحيط الهادئ خارج المنطقة الإقتصادية الخالصة لليابان.