أخبار دولية
04 تشرين الأول 2022 - 07:01
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تجربة كوريا الشمالية الصاروخية فوق اليابان اثارت ردود فعل دولية

صاروخ بالستي كوري شمالي يحلق فوق منطقتين يابانيتين وطوكيو تدعو سكانهما للإحتماء Lebanon, news ,lbci ,أخبار طوكيو,صاروخ بالستي,صاروخ بالستي كوري شمالي يحلق فوق منطقتين يابانيتين وطوكيو تدعو سكانهما للإحتماء
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Lebanon News
في تصعيد خطير لحملة تجارب عسكرية مكثفة تجريها كوريا الشمالية منذ مطلع العام، أطلقت بيونغ يانغ صاروخًا بالستيًا متوسط المدى حلق فوق اليابان قبل أن يسقط في المحيط الهادئ خارج المنطقة الإقتصادية الخالصة لليابان. 
 
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