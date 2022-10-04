أخبار دولية
04 تشرين الأول 2022 - 07:01
04/10/2022 07:01:00
تجربة كوريا الشمالية الصاروخية فوق اليابان اثارت ردود فعل دولية
صاروخ بالستي كوري شمالي يحلق فوق منطقتين يابانيتين وطوكيو تدعو سكانهما للإحتماء
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LBCI News Lebanon
في تصعيد خطير لحملة تجارب عسكرية مكثفة تجريها كوريا الشمالية منذ مطلع العام، أطلقت بيونغ يانغ صاروخًا بالستيًا متوسط المدى حلق فوق اليابان قبل أن يسقط في المحيط الهادئ خارج المنطقة الإقتصادية الخالصة لليابان.
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