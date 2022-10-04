تعطّل شبكة الكهرباء في بنغلادش... وانقطاع التيار عن 130 مليون شخص

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أدى تعطّل شبكة الكهرباء في بنغلادش إلى انقطاع التيار عن 130 مليون شخص على الأقل في البلاد، وفق ما أعلنت إدارة المرفق الحكومي.وكشف المتحدث باسم مجلس تنمية الطاقة شميم أحسن في تصريح لوكالة فرانس برس أن الشبكة تعطّلت الساعة 14,00 بالتوقيت المحلي، ما أدى إلى انقطاع التيار عن أكثر من 80 بالمئة من البلاد.وأوضح أحسن أن باستثناء أنحاء في شمال غرب بنغلادش "بقية أنحاء البلاد من دون كهرباء".وأعلن أحسن أن التيار انقطع عن 130 مليون شخص على الأقل، وأن اسباب العطل لم تعرف بعد.ولفت الى أن الواقعة "قيد التحقيق"، مرجّحا أن يكون عطل تقني قد تسبب بانقطاع التيار.