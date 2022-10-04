مقتل طيّار روسي إثر تحطم طائرته في مالي

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توفي طيار روسي الثلاثاء حين تحطمت طائرته التي سلمتها روسيا مؤخرًا للقوات المسلحة في مالي قرب مدينة غاو الشمالية، حسبما قال مسؤول عسكري لوكالة فرانس برس.ولم يكشف المصدر الذي فضّل عدم التصريح عن هويته، أي تفاصيل حول الحادث، مكتفيًا بالقول إن الطائرة كانت "عائدة من دورية".وكانت الطائرة من طراز "ألباتروس" وهي طائرة من تصميم تشيكوسلوفاكي من الحقبة السوفياتية صنعت في البداية لأغراض التدريب ولكن تم تكييفها لاحقًا للاستخدام القتالي في بعض أسواق التصدير.ولفت المسؤول إلى أن هذه الطائرة كانت من بين "المقتنيات الجديدة" لجيش مالي.وبدأ المجلس العسكري الذي استولى على السلطة في مالي في آب 2020 يبتعد عن الحليف التقليدي للدولة أي فرنسا، متّجهًا إلى روسيا.وشمل دعم الكرملين نشر أعداد كبيرة من العاملين على الأرض تعتبرهم مالي مدرّبين عسكريين، لكن الدول الغربية تعتبرهم قوات شبه عسكرية تابعة لمجموعة "فاغنر" الروسية، بالإضافة إلى تزويد جيش مالي بطائرات ومقاتلات.ومنذ 2012 تتخبّط مالي في أزمات أمنية وسياسية أشعل فتيلها تمرّد مسلّح قادته حركات انفصالية وجهادية في شمال هذا البلد وامتد إلى وسط البلاد وإلى بوركينا فاسو والنيجر المجاورتين.