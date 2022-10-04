أخبار دولية
04 تشرين الأول 2022 - 12:45
Back

قتيل وامرأتان في عداد المفقودين في انفجار في مصنع للأسلحة في بلغاريا

قتيل وامرأتان في عداد المفقودين في انفجار في مصنع للأسلحة في بلغاريا Lebanon, news ,lbci ,أخبار بلغاريا, مصنع للأسلحة, انفجار,قتلى,قتيل وامرأتان في عداد المفقودين في انفجار في مصنع للأسلحة في بلغاريا
episodes
قتيل وامرأتان في عداد المفقودين في انفجار في مصنع للأسلحة في بلغاريا
Lebanon News
قُتل شخص وفقد أثر امرأتين في انفجار وقع الثلاثاء في أقدم مصنع للأسلحة في بلغاريا في مدينة كازانلاك في وسط البلاد، وفق ما أعلن مسؤولون.
 
ومن أمام مصنع "أرسنال كازانلاك" للأسلحة والذخائر، أعلن المدعي العام تودور ديانوف أن "الانفجار ألقى بأحد عمال المصنع الثلاثة وهو رجل يبلغ 55 عاما إلى الخارج، وقضى نحبه".
الإعلان
      
وتابع "فُقد أثر امرأتين تبلغان 53 و43 عاما كانتا هناك عند وقوع الحادثة"، وأضاف "الأمل بنجاتهما ضئيل".
     
وتم نقل امرأة أصيبت بحروق شديدة إلى المستشفى، علما بأن الانفجار سوى قسم القنابل المضيئة والألعاب النارية أرضا.
     
وقال المدعي العام إن السبب الأرجح للحادثة هو عدم التقيّد بشروط السلامة.
      
ولم يتمكّن عناصر الإغاثة والمحققون من دخول المنطقة بسبب خطر وقوع انفجار آخر.
      
و"أرسنال" هو أقدم وأكبر مصنع للأسلحة والذخائر في بلغاريا، وكان الوحيد الحائز على ترخيص لإنتاج بنادق كلاشنيكوف الهجومية الروسية خارج الاتحاد السوفياتي إبان الحرب الباردة.
      
وفي العام 2011 تمت خصخصة المصنع بالكامل وقد استمر بإنتاج مجموعة كبيرة من البنادق الهجومية والرشاشات الآلية الثقيلة والخفيفة والذخائر.
 
الإعلان
إقرأ أيضاً