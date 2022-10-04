منظمة المعارض الروسي اليكسي نافالني ستعيد فتح مكاتبها

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أعلن ممثلو "صندوق مكافحة الفساد"، المنظمة التابعة للمعارض المسجون أليكسي نافالني، إعادة فتح مكاتبها في روسيا لمواجهة "التعبئة والحرب" في أوكرانيا.وقال إيفان زدانوف، أحد شركاء نافالني في مقطع فيديو نُشر على وسائل التواصل الاجتماعي: "حان الوقت لاعادة شبكتنا من اجل محاربة التعبئة والحرب".يأتي هذا الإعلان في حين يتم قمع المعارضة الروسية منذ هجوم القوات الروسية على أوكرانيا. بات من تبقى من منتقدي الرئيس فلاديمير بوتين في المنفى أو في السجن.وفي حزيران 2021 صنف القضاء المنظمة بأنها "متطرفة"، في قرار أدى الى إغلاقها بعد ضغط متزايد مورس لشهور على مناصريه.وباقراره مرسوم التعبئة الجزئية "جلب بوتين الحرب والمعاناة لكل عائلة روسية في كل منزل"، بحسب ليونيف فولكوف، وهو مؤيد آخر لنافالني.ويرى المقربون من نافالني أن إعادة فتح مكاتب المنظمة ستسمح بسماع صوت الذين يعارضون في روسيا التدخل العسكري في أوكرانيا.قال فولكوف: "يمكن أن تأخذ المعركة أشكالاً مختلفة"، موضحاً أن الأمر يتعلق خصوصا بـ "تقديم الاستشارة القانونية" لمن يحتاجها.