أخبار دولية
05 تشرين الأول 2022 - 03:41
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بوتين يوقع قانون ضمِّ أربع مناطق في أوكرانيا

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بوتين يوقع قانون ضمِّ أربع مناطق في أوكرانيا
Lebanon News
وقع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين قانون ضم أربع مناطق أوكرانية ومراسيم تعيين القادة الذين نصبتهم موسكو من قبل على رأسها، رسميا.
     
وتقضي النصوص التي وقعها الرئيس الروسي بقبول مناطق دونيتسك ولوغانسك وخيرسون وزابوريجيا "في الاتحاد الروسي وفقًا لدستور الاتحاد الروسي".
     
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وعلى الرغم من الاحتجاجات الدولية والهزائم العسكرية على الأرض، ضم بوتين هذه المناطق الأربع التي يسيطر عليها الجيش الروسي جزئيًا، مؤكدا أنها من حق روسيا بعد تنظيم عمليات استفتاء على عجل. 
     
وفي أعقاب ذلك، واجه الجيش الروسي انتكاسات عسكرية جديدة في شمال شرق البلاد وكذلك في منطقة خيرسون.
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