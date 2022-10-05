أخبار دولية
05 تشرين الأول 2022 - 09:21
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طهران تستدعي السفير البريطاني للإحتجاج على "تدخل" بلاده في شؤون الجمهورية الإسلامية

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طهران تستدعي السفير البريطاني للإحتجاج على &quot;تدخل&quot; بلاده في شؤون الجمهورية الإسلامية
Lebanon News
أعلنت إيران الأربعاء أنها استدعت السفير البريطاني سايمون شيركليف للإحتجاج على تدخل بلاده في ما يتصل بالإضطرابات التي أشعلتها وفاة الشابة مهسا أميني.
     
وقالت وزارة الخارجية الإيرانية في بيان أن "طهران ترفض وتدين بشدة تدخل وزارة الخارجية البريطانية في الشؤون الداخلية الإيرانية باللجوء إلى المصطلحات المزيفة والتحريضية"، بحسب موقع وكالة إرنا الرسمية للأنباء.
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وأضافت: "للأسف، إن الجانب البريطاني بإصداره تصريحات أحادية وإنتقائية يظهر أن له نصيبًا فعليًا في سيناريوهات المناهضين الذين يعملون في بريطانيا ضد الجمهورية الإسلامية الإيرانية".
 
وأكدت الوزارة أن "الجمهورية الإسلامية الايرانية ستدرس الخيارات الممكنة ردًا على أي إجراء غير طبيعي من الجانب البريطاني،" موضحة أنها أبلغت الجانب البريطاني باحتجاجها الثلاثاء.
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