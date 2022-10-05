أخبار دولية
05 تشرين الأول 2022 - 10:30
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مقتل فلسطيني خلال عملية للجيش الإسرائيلي في الضفة الغربية

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مقتل فلسطيني خلال عملية للجيش الإسرائيلي في الضفة الغربية
Lebanon News
قتل فلسطيني خلال عملية للجيش الإسرائيلي في شمال الضفة الغربية المحتلة حيث كثف الجيش عملياته في الأشهر الأخيرة، وفق وزارة الصحة الفلسطينية.
      
وكتبت الوزارة: "استشهاد الشاب علاء ناصر أحمد زغل، 21 عاماً، متأثراً بإصابته برصاصة في الرأس أطلقتها عليه قوات الاحتلال في دير الحطب قرب نابلس". وقالت الوزارة إن شخصين آخرين أصيبا بجروح في الكتف.
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وقال سكان من القرية لوكالة فرانس برس إن الجيش حاصر منزلا داخل دير الحطب الواقعة شرقي نابلس. 
      
ينفذ الجيش عمليات عسكرية شبه يومية في شمال الضفة الغربية التي تحتلها إسرائيل كما تدور اشتباكات بالوتيرة نفسها بين القوات الإسرائيلية ومسلحين فلسطينيين منذ التصعيد الذي بدأ في آذار.
      
وتشكل نابلس هدفا للعمليات الإسرائيلية منذ ظهور فصيل مسلح جديد يحمل اسم عرين الأسود.
      
وأدى اعتقال أحد أعضاء المجموعة من قبل قوات الأمن التابعة للسلطة الفلسطينية في أيلول إلى اندلاع اشتباكات في المدينة بين قوات الأمن والمقاتلين أسفر عن مقتل أحدهم. 
      
تحتل إسرائيل الضفة الغربية منذ عام 1967. ومنذ آذار، نفذت إسرائيل مئات عمليات الاقتحام والمداهمة في شمال الضفة الغربية، بما في ذلك في نابلس وجنين.
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