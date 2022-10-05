أخبار دولية
05 تشرين الأول 2022 - 14:23
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فنانات وممثلات فرنسيات قصصن شعرهنّ تضامناً مع حرية النساء في ايران

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Lebanon News
تضامنت فنانات وممثلات فرنسيات مع نساء ايران ومقتل مهسا أميني، وقصصن شعرهنّ.
 
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