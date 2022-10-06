الكابتن ابراهيم تراوريه يتولى رسمياً منصب رئيس بوركينا فاسو

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أعلن الجيش في بوركينا فاسو أنّ الكابتن ابراهيم تراوريه، الذي قاد الجمعة انقلاباً عسكرياً هو الثاني في هذا البلد في غضون ثمانية أشهر، تولّى رسمياً منصب رئيس الجمهورية.وأكد المتحدث باسم "الحركة الوطنية للإنقاذ والإصلاح" الضابط كيسيندسيكا فاروق أزاريا سورغو عبر التلفزيون الرسمي أنّ رئيس الحركة الوطنية للإنقاذ والإصلاح يتولّى مهام رئيس الدولة والقائد الأعلى للقوات المسلّحة.وأوضح الضابط أنّ هذا الأمر نصّ عليه "قانون أساسي" وسيحلّ مؤقتاً محلّ الدستور.وتلا عبر التلفزيون مضمون هذا القانون الأساسي، مشيراً إلى أنّه سيتمّ العمل بهذا التشريع ريثما يتم إقرار شرعة انتقالية.