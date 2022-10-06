الكاظمي والخصاونة يضعان حجر الأساس لمشروع ربط كهربائي بين الأردن والعراق

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وضع رئيس وزراء العراق مصطفى الكاظمي ونظيره الأردني بشر الخصاونة حجر أساس مشروع الرَبط الكهربائي الأردني - العراقي داخل العراق، وعلى مقربة من الحدود بين البلدين.هذا المشروع سيزيد من نقاط ربط الأردن كهربائيا مع دول الجوار ويوفر مزيداً من فرص الربط غير المباشر مستقبلاً مع العديد من دول المنطقة، وهو سيزود العراق بقدرة كهربائية من الأردن تصل لـ150 ميغاواط كمرحلة أولى، لتصل فيما بعد الى900 ميغاواط.واعتبر الخصاونة أن آلية التعاون الثلاثي بين الأردن والعراق ومصر تشكِل نموذجا للتعاون والتنسيق العربي المشترك، مؤكدا ان مشروع الربط الكهربائي بين الأردن والعراق يشكل أولوية لتنفيذ المشاريع الاستراتيجية بين البلدين، كمشروع أنبوب النفط من مدينة البصرة إلى العقبة، ومشروع المدينة الاقتصادية المشتركة على الحدود بين البلدين.