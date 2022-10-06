ماكرون يتعهد بإقناع الأوروبيين بتحديد سقف لأسعار الغاز

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تعهد الرئيس الفرنسي ايمانويل ماكرون بإقناع الأوروبيين بتحديد سقف مشترك لأسعار الغاز المستخدم في إنتاج الكهرباء، وبالتالي التغلب على بعض التحفظات الألمانية.وقال ماكرون خلال اجتماع لرجال أعمال نظمه المصرف العام للاستثمار في باريس : "سنقنع الأوروبيين الآخرين بحلول موعد انعقاد المجلس الأوروبي في 20 و21 تشرين الأول في بروكسل على أبعد تقدير".وتابع: "سنُنشئ نظاماً يضع سقفاً لأسعار الغاز الذي نستخدمه لإنتاج الكهرباء ما يسمح بخفض سعر الكهرباء المنتجة".وأكد ماكرون أن ذلك سيؤدي إلى الحصول من الآن لغاية نهاية تشرين الأول أو مطلع تشرين الثاني على أسعار مقبولة أكثر وعقود للتزود بالغاز والكهرباء أكثر واقعية.وأكدت المفوضية الأوروبية الأربعاء أنها مستعدة لبحث تحديد سقف لأسعار الغاز في السوق الأوروبية لمواجهة ارتفاع فواتير الطاقة جراء الحرب في أوكرانيا، تحت ضغط معظم الدول الأوروبية وبينها فرنسا وايطاليا وبولندا المؤيدة لهذه الآلية.وأكد الاتحاد الأوروبي أنه سيبحث المسألة خلال قمة غير رسمية في براغ.وكانت ألمانيا الأكثر اعتماداً على الغاز الروسي ودول أوروبية أخرى رفضت لغاية الآن فكرة تحديد سقف للأسعار في سوق الغاز.وقال ماكرون: "سنضع آليات تمويل أوروبية تضامنية كما سبق أن فعلنا خلال أزمة كوفيد لتفادي انهيار السوق الأوروبية في هذه الأزمة".واعتبر أنّ على الأوروبيين الجلوس معاً للتفاوض على الأسعار في سوق الغاز من أجل تحقيق مزيد من الضغط.وتابع: "سنقول بصداقة كبيرة لأصدقائنا الأميركيين، وأصدقائنا النروجيين أنتم رائعين تزودوننا بالغاز، ولكن هناك أمر لا يمكن أن يدوم طويلاً، وهو أننا لا يمكننا أن ندفع ثمن الغاز أغلى بأربعة أضعاف مقارنة بالذي تبيعونه لمصانعكم".