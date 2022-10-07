الاتحاد الأوروبي سيرسل بعثة إلى أرمينيا للمساعدة بترسيم الحدود مع أذربيجان

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سيرسل الاتحاد الأوروبي "مهمة مدنية" إلى أرمينيا على طول الحدود مع أذربيجان "لبناء الثقة" بين البلدين والمساهمة في ترسيم الحدود، وفق ما أعلنت الأطراف المعنية الجمعة عقب اجتماع رباعي مع فرنسا في براغ.وجاء في بيان مشترك نُشر إثر مناقشات بين رئيس الوزراء الأرميني نيكول باشينيان والرئيس الأذربيجاني إلهام علييف والرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون ورئيس المجلس الأوروبي شارل ميشال أن البعثة ستبدأ في تشرين الأول لمدة شهرين حدًّا أقصى، والهدف من هذه المهمة هو بناء الثقة، والمساهمة، من خلال تقاريرها، في اللجان الملكفة ترسيم الحدود.واضاف البيان المشترك أن أرمينيا وافقت على تسهيل إنشاء هذه البعثة ووافقت أذربيجان على التعاون مع هذه البعثة.وكان القادة الأربعة التقوا لمدى ساعات عدة في وقت متقدم ليل الخميس الجمعة على هامش القمة الأولى للمجموعة السياسية الأوروبية في براغ.وشدد الإعلان المشترك على أن أرمينيا وأذربيجان أكدتا التزامهما ميثاق الأمم المتحدة وإعلان ألما آتا لعام 1991 والذي بموجبه تعترفان بشكل متبادل بوحدة أراضيهما وسيادتهما.وأوضح أن الاجتماع المقبل للجان ترسيم الحدود سيعقد في بروكسل بحلول نهاية تشرين الأول.وفي ايلول، قُتل ما لا يقل عن 286 شخصا جراء اشتباكات بين أرمينيا وأذربيجان، في أسوأ معارك بين الجارين منذ حرب 2020.