الجيش الأميركي يعلن مقتل اثنين من قادة تنظيم الدولة الإسلامية في سوريا

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نفّذ الجيش الأميركي غارة جوية في سوريا أسفرت عن مقتل اثنين من كبار عناصر تنظيم الدولة الإسلامية، بحسب بيان صادر عن القيادة الأميركية في الشرق الأوسط (سنتكوم).وأعلنت سنتكوم في البيان أن القوات الأميركية نفذت بنجاح ضربة في شمال سوريا أسفرت عن مقتل كل من أبو هشوم الأموي (...) ومسؤول كبير آخر في تنظيم الدولة الإسلامية.ورأى الجنرال مايكل كوريلا، الذي يرأس سنتكوم، أن هذه الضربة ستضعف قدرة تنظيم الدولة الإسلامية على زعزعة استقرار المنطقة وضرب قواتهم وشركائهم.وأكد الجيش الأميركي أنه لم يسقط قتلى أو جرحى مدنيون خلال هذه العملية، وفقا للمعلومات المتوافرة لديه.وكانت القوات الأميركية قتلت ليل الأربعاء - الخميس مسؤولا آخر في التنظيم خلال عملية إنزال جوية في شمال شرق سوريا، بحسب القيادة العسكرية الأميركية.وينتشر مئات العسكريين الأميركيين ضمن تحالف تقوده الولايات المتحدة ضد الجهاديين ويواصل القتال مع حلفائه من قوات سوريا الديموقراطية ضد الخلايا النائمة لتنظيم الدولة الإسلامية.وتشن القوات الأميركية وقوات التحالف الدولي بقيادة واشنطن بين حين وآخر عمليات دهم أو إنزال جوي ضد عناصر يشتبه بانتمائهم إلى التنظيم.