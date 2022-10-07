أوكرانيا تتعهّد ضمان "حياة وسلامة" الجنود الروس المستسلمين

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دعا وزير الدفاع الأوكراني أوليكسي ريزنيكوف الجنود الروس إلى إلقاء سلاحهم، متعهّدا ضمان "حياتهم وسلامتهم".وتوجّه في تسجيل مصوّر إلى الجنود الروس قائلا: "ما زال بإمكانكم إنقاذ روسيا من مأساة والجيش الروسي من الإذلال، نضمن الحياة والسلامة والعدالة لكل أولئك الذين يرفضون القتال فورا. وسنضمن محاكمة جميع أولئك الذين أعطوا أوامر إجرامية".وأضاف: "تعرّضتم إلى الخداع والخيانة" من الكرملين.وقال: "من الأسهل لهم أن يقولوا لكم إنكم قُتلتم كأبطال في معركة ضد جحافل الناتو (حلف شمال الأطلسي) المتخيّلة. صحيح أن بلدان الناتو تزودنا بالأسلحة، لكن الجنود الأوكرانيين هم الذين يهزمونكم بهذه الأسلحة".وأكد الوزير أن الجنود الأوكرانيين لا يحتاجون إلى أراض روسية، لدينا ما يكفينا. ونستعيدها جميعها.