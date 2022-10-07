هيئة الطب الشرعي الإيرانية: وفاة أميني لم تسبّبها "ضربات" بل تداعيات حالة مرضية

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LBCI News Lebanon

أفادت هيئة الطب الشرعي الإيرانية الجمعة أن الشابة مهسا أميني التي أدت وفاتها بعد توقيفها من قبل شرطة الأخلاق الى احتجاجات واسعة، قضت نتيجة تداعيات حالة مرضية سابقة وليس بسبب "ضربات" على أعضاء حيوية.



وجاء في التقرير الذي نشرته وسائل إعلام رسمية، أن "وفاة مهسا أميني لم تكن بسبب ضربات على الرأس أو الأعضاء الحيوية للجسد"، بل ترتبط بتداعيات خضوعها "لعملية جراحية لإزالة ورم في الدماغ في سن الثامنة"، بحسب التقرير.

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ولا تزال الاحتجاجات تعمّ شوارع ايران، بعد مقتل اميني. وتوفيت أخريات خلال الاحتجاجات، ونساء عدة عمدن الى قصّ شعرهن، كوسيلة لإظهار احتجاجهن على ما حصل لأميني.