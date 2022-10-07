أخبار دولية 07 تشرين الأول 2022 - 07:03 07/10/2022 07:03:23 هل لا تزال اسرائيل ترغبُ بالتوصل الى اتفاقٍ مع لبنان حول الحدود البحرية؟

هل لا تزال اسرائيل ترغبُ بالتوصل الى اتفاقٍ مع لبنان حول الحدود البحرية؟

Lebanon, news ,lbci ,أخبار ترسيم الحدود البحرية, هوكستين,اسرائيل,هل لا تزال اسرائيل ترغبُ بالتوصل الى اتفاقٍ مع لبنان حول الحدود البحرية؟

استمتع بمشاهدة فيديوهاتنا عبر الانترنت إشترك الآن تسجيل الدخول تسجيل الدخول

LBCI News Lebanon

هل طارَ اتفاق ترسيمُ الحدود البحرية بين لبنان واسرائيل؟



لا شيءَ واضحا حتى الساعة.. الإعلان

الإعلان