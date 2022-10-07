أخبار دولية
07 تشرين الأول 2022 - 07:03
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هل لا تزال اسرائيل ترغبُ بالتوصل الى اتفاقٍ مع لبنان حول الحدود البحرية؟

هل لا تزال اسرائيل ترغبُ بالتوصل الى اتفاقٍ مع لبنان حول الحدود البحرية؟ Lebanon, news ,lbci ,أخبار ترسيم الحدود البحرية, هوكستين,اسرائيل,هل لا تزال اسرائيل ترغبُ بالتوصل الى اتفاقٍ مع لبنان حول الحدود البحرية؟
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Lebanon News
هل طارَ اتفاق ترسيمُ الحدود البحرية بين لبنان واسرائيل؟ 

لا شيءَ واضحا حتى الساعة..
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