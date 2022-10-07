أخبار دولية
07 تشرين الأول 2022 - 07:03
07/10/2022 07:03:23
هل لا تزال اسرائيل ترغبُ بالتوصل الى اتفاقٍ مع لبنان حول الحدود البحرية؟
هل لا تزال اسرائيل ترغبُ بالتوصل الى اتفاقٍ مع لبنان حول الحدود البحرية؟
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