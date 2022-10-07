تراس تقيل وزيرًا بعد ادعاءات بارتكابه "سلوكا جسيما غير لائق"

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أقالت رئيسة الوزراء البريطانية ليز تراس اليوم، وزيرًا إثر ادعاءات بارتكابه "سلوكا جسيما غير لائق".وصدر عن دوانينغ ستريت بيان جاء فيه أن تراس طلبت من وزير السياسة التجارية كونور بورنز "ترك الحكومة على الفور".وأفاد البيان بأن "رئيسة الوزراء اتخذت إجراءً مباشرًا عند إبلاغها بهذا الادّعاء وهي واضحة بشأن أن يحافظ جميع الوزراء على مستويات عالية من السلوك، مثلما يتوقّع الجمهور".وتمّ عزل بورنز موقتًا من كتلة حزب المحافظين في البرلمان. وكان كونور بورنز سكرتيرًا برلمانيًا خاصًا ومساعدًا لبوريس جونسون حين كان وزيرًا للخارجية البريطانية.وأعلن مكتب "ويبس" Whips المسؤول عن الانضباط داخل كل حزب في البرلمان البريطاني أنه تابع "ادعاءات بسلوك غير لائق في وقت سابق من هذا الأسبوع".وقال: "نأخذ كل هذه الادعاءات على محمل الجد. كانت رئيسة الوزراء واضحة بشأن التزام أعلى معايير في الحياة العامة".ونقلت وسائل إعلام بريطانية عن بورنز قوله إنه سيتعاون مع التحقيق ويتطلع إلى تبرئة نفسه.