القضاء الروسي يأمر بمصادرة مكاتب منظمة "ميموريال" في موسكو

الإعلان

أمرت محكمة في موسكو الجمعة بمصادرة مكاتب منظمة ميموريال في موسكو، وذلك بعد بضع ساعات من نيل المنظمة غير الحكومية جائزة نوبل للسلام الى جانب ناشط بيلاروسي ومنظمة أوكرانية غير حكومية.وقالت محكمة تفيرسكوي لوكالة إنترفاكس للانباء إثر محاكمة جديدة استهدفت المنظمة إن المكاتب الرئيسية لميموريال في روسيا تحولت ممتلكات عامة.ومكاتب المنظمة في وسط موسكو تضم خصوصا الخدمات الادارية التابعة لها، وكانت تستضيف معارض منتظمة مفتوحة للعموم.وقال ممثل لمحكمة تفيرسكوي إن ميموريال ضالعة في إعادة تأهيل المجرمين النازيين وشوهت سمعة السلطات ورسمت صورة مغلوطة عن الاتحاد السوفياتي، وفق ما نقلت وكالة ريا نوفوستي.والمنظمة محظورة في روسيا منذ كانون الاول2021، وتعتبر رمزا للدفاع عن الحريات وذاكرة للقمع السياسي في البلاد وزمن الاتحاد السوفياتي السابق.ومنحت جائزة نوبل للسلام، وتقاسمتها مع الناشط البيلاروسي اليس بيلياتسكي والمركز الاوكراني للحريات المدينة مع استمرار الهجوم الروسي على اوكرانيا.