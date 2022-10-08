أخبار دولية
08 تشرين الأول 2022 - 00:45
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عائلتا الفرنسيَين المحتجزَين في إيران تنددان باعتقالهما في "ظروف غير إنسانية"

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عائلتا الفرنسيَين المحتجزَين في إيران تنددان باعتقالهما في &quot;ظروف غير إنسانية&quot;
Lebanon News
نبّهت عائلتا الفرنسيَين المحتجزَين في إيران منذ خمسة أشهر، الجمعة إلى "الظروف اللاإنسانية" التي يُحتجزان فيها، وتحدّثتا عن أنّهما يُعانيان "ضغوطا نفسيّة لا يمكن تصوّرها"، غداة بثّ التلفزيون الإيراني الرسمي فيديو لـ"اعترافاتهما" ندّدت به باريس.
 
     
وبثّ التلفزيون الإيراني الرسمي ما وصفها بأنّها "اعترافات" مواطنَين فرنسيَين اعتُقلا في أيّار الماضي واتُهما بالتجسس. 
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وفي إشارة إلى قلق باريس، أوصت الخارجيّة الفرنسيّة الجمعة مواطنيها الذين "يزورون إيران إلى مغادرة البلاد في أقرب الآجال نظرا إلى مخاطر الاعتقال التعسّفي التي يعرّضون أنفسهم لها". 
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