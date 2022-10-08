رئيسي: الطلاب الإيرانيون سيحولون دون تحقيق "أحلام العدو"

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اعتبر الرئيس الايراني إبراهيم رئيسي أن الطلاب في إيران سيحولون دون تحقيق "أحلام العدو"، وذلك في تصريحات لمناسبة بداية العام الجامعي تأتي في ظل احتجاجات على خلفية وفاة مهسا أميني بعد توقيفها.وقال رئيسي: "ظنّ العدو أنه يستطيع متابعة وتحقيق رغباته داخل الجامعة، غير مدرك أن طلابنا وأساتذتنا متيقظون ولن يسمحوا للعدو بتحقيق الأحلام الزائفة"، وذلك وفق بيان نشره الموقع الالكتروني للرئاسة.واعتبر أن الطلاب سيهزمون "العدو" في مجال العلم والمعرفة وغيرهما.وكان رئيسي يتحدث خلال احتفال لمناسبة بدء العام الدراسي في جامعة الزهراء بطهران، وهي أول جامعة للإناث في إيران أسست عام 1964.وتشهد إيران منذ 16 أيلول، تحركات احتجاجية بدأت في أعقاب وفاة الشابة الكردية مهسا أميني (22 عاما) بعد ثلاثة أيام من توقيفها من قبل شرطة الأخلاق في طهران لعدم التزامها قواعد اللباس الإسلامي.شكلت جامعات ومدارس في مدن مختلفة، جزاء كبيرا من هذه التحركات.