كوريا الشمالية اطلقت صاروخا بالستيا في عملية إطلاق هي السابعة في أسبوعين

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اطلقت كوريا الشمالية ليل السبت- الاحد صاروخا بالستيا في اتجاه البحر، في عملية إطلاق هي السابعة في أسبوعين، بحسب ما افاد الجيش الكوري الجنوبي كما نقلت عنه وكالة يونهاب.ولم يدل قادة أركان الجيش الكوري الجنوبي بمزيد من التفاصيل.بدوره، أكد مكتب رئيس الوزراء الياباني عملية الاطلاق على تويتر وقال: "أطلقت كوريا الشمالية ما يعتقد أنه صاروخ بالستي. مزيد من المعلومات في وقت لاحق".ويبدو ان الصاروخ سقط في البحر خارج المنطقة الاقتصادية الخالصة لليابان، بحسب الحكومة اليابانية.وأورد خفر السواحل أنهم لم يتلقوا حتى الآن تقارير عن أضرار طاولت السفن اليابانية، وفق ما نقلت قناة "ان اتش كاي" الوطنية.ويأتي ذلك بعد مناورات عسكرية مشتركة بين الولايات المتحدة وكوريا الجنوبية، ذكرت يونهاب أنها اختتمت السبت. وكذلك بعد تدريبات مشتركة بين الولايات المتحدة وكوريا الجنوبية واليابان في وقت سابق هذا الاسبوع.