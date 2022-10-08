مناصرو أسانج يشكّلون سلسلة بشرية حول البرلمان البريطاني للمطالبة بالإفراج عنه

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شكّل نحو ألف شخص سلسلة بشرية حول البرلمان البريطاني في لندن اليوم، للمطالبة بالإفراج عن مؤسس موقع ويكيليكس جوليان أسانج.والناشر المولود في أستراليا يقبع في سجن مشدّد الحراسة منذ العام 2019، وقد تقدّم بطعن في قرار الحكومة البريطانية تسليمه للولايات المتحدة.وأسانج البالغ 51 عاما ملاحَق في الولايات المتحدة على خلفية نشره في العام 2010 أكثر من 700 ألف مستند سرّي حول أنشطة الجيش الأميركي، في العراق وأفغانستان خصوصا، على موقع ويكيليكس.وقد يُحكم عليه بالحبس عشرات السنوات في حال أدين بتهمة التجسّس بموجب قانون يحظر نشر معلومات سرّية.واكتسبت قضية أسانج شهرة عالمية فأصبح رمزا لحرية التعبير، ويتّهم مناصروه واشنطن بالسعي إلى إسكات تقارير حول هواجس أمنية مشروعة.ورفع مناصرون لمؤسس "ويكيلكس" مجسّمات له بالحجم الفعلي، ولافتات كتب عليها "أطلقوا أسانج، ضعوا حدا لـ(عملية) التسليم"، و"الصحافة ليست جريمة" و"حاكموا (مرتكبي) جرائم حرب لا أسانج".والسلسلة البشرية التي تم تشكيلها أمام مقر البرلمان امتدت إلى نهر التايمز وجسر وستمنستر وصولا إلى النهر المقابل للمبنى التاريخي.ونظّمت أيضا تظاهرة في العاصمة الكرواتية زغرب.