بوركينا فاسو تنظم "مؤتمرا وطنيا" منتصف الشهر الحالي لتعيين رئيس انتقالي

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ينعقد "مؤتمر وطني" يجمع القوى الحية لبوركينا فاسو يومي 14 و15 تشرين الأول بهدف تعيين رئيس انتقالي قبل تنظيم انتخابات في البلد الذي شهد انقلابين في ثمانية أشهر، بحسب مرسوم رئاسي صدر اليوم.وجاء في مرسوم الكابتن إبراهيم تراوري الذي تولى السلطة اثر انقلاب قبل أسبوع وعُين رئيسا موقتا: "في ضوء اعتماد الميثاق الانتقالي، يعقد مؤتمر وطني يومي 14 و15 تشرين الأول" في العاصمة واغادوغو.وكان الكابتن تراوري الذي تم تعيينه رسميا رئيسا للدولة الأربعاء، قد أعلن قبل يومين أنه سيدير فقط "الشؤون اليومية" حتى تعيين رئيس انتقالي جديد - مدني أو عسكري - في ختام "مؤتمر وطني" سيعقد "قبل نهاية العام".ويشارك في المؤتمر الوطني ممثلون للقوى السياسية والاجتماعية والمجتمع المدني.وأطاح تراوري (34 عاما) اللفتنانت كولونيل بول هنري سانداوغو داميبا الذي وصل بدوره إلى السلطة اثر انقلاب في كانون الثاني 2022 مطيحا الرئيس المنتخب روش مارك كريستيان كابوري.وأكد تراوري اثر لقاء الثلاثاء مع وفد من المجموعة الاقتصادية لدول غرب إفريقيا (إيكواس) أن واغادوغو ستواصل احترام الالتزامات التي تعهدت بها في عهد داميبا، ولا سيما في ما يتعلق بتنظيم الانتخابات وعودة المدنيين إلى السلطة في موعد أقصاه تموز 2024.