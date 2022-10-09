إيران تمدد الإفراج عن الأميركي سياماك نمازي

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مددت إيران إفراجها الموقت عن مواطن أميركي أطلق سراحه في وقت سابق من الأسبوع الجاري، وفق ما أعلن شقيقه السبت معربًا عن الأمل في أن يصبح الإفراج نهائيًا.وسياماك نمازي رجل أعمال إيراني أميركي يبلغ من العمر 51 عامًا إعتقل في تشرين الأول 2015. وتم اعتقال والده المسؤول السابق باليونيسف باقر نمازي (85 عامًا) في العام التالي عندما سافر إلى إيران للمطالبة بالإفراج عن سياماك.وكلاهما أدين بالتجسس وهي مزاعم ينفيانها. وسمح لباقر نمازي الذي أعفي في عام 2020 من قضاء عقوبته لأسباب طبية بمغادرة إيران الأربعاء للسفر إلى أبوظبي وتلقي العلاج هناك.وقال شقيق سياماك، باباك نمازي، السبت إن السلطات الإيرانية منحت شقيقه إفراجًا جديدًا مدته ثلاثة أيام، معربًا عن أمله في أن يتم تمديده.وكتب باباك: "نأمل ونصلي من أجل منحه الحرية الكاملة قريبًا حتى تتمكن عائلتنا في النهاية من لم شملها".