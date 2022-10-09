مصرع 15 شخصا على الأقل في فنزويلا جراء الأمطار والفيضانات

الإعلان

أعلنت السلطات الفنزويلية مصرع شخصين آخرين بعد هطول أمطار غزيرة في الأسابيع الأخيرة، لترتفع الحصيلة الإجمالية إلى ما لا يقل عن 15 قتيلا.وقال نائب وزير الحماية المدنية كارلوس بيريز أمبويدا عبر تويتر: "تم تسجيل حالتي وفاة وفقدان شخص واحد".وكانت الحصيلة الرسمية السابقة المعلنة في الأول من تشرين الأول، قد أفادت بمصرع ثلاثة عشر شخصا وفقدان ثلاثة.وأدى سوء الأحوال الجوية إلى فيضان بولاية أراغوا على بعد حوالي خمسين كيلومترا من العاصمة كاراكاس، وفق المسؤول.وأضاف بيريز أمبويدا: "عمليات البحث والإنقاذ جارية. الكهرباء مقطوعة حاليا. السلطات تقيّم الأضرار والاحتياجات".وأوضح أنه تم تسجيل فيضانات السبت في بلدة كابيماس في منطقة زوليا حيث تضرر ما لا يقل عن خمسين منزلا من جراء المياه.منذ بداية العام، سجلت فنزويلا أمطارا تجاوزت المعدلات التاريخية، وينسب ذلك إلى ظاهرة النينيا الجوية التي تبرّد جزءا من المياه السطحية للمحيط الهادئ، ما يؤثر على دورة هطول الأمطار والمناخ في مناطق معينة من العالم.وتعتبر الأمم المتحدة أن ظاهرة النينيا - المسؤولة خصوصا عن تفاقم الجفاف في القرن الإفريقي - ستستمر حتى نهاية العام على الأقل، وهي الفترة الأطول خلال مئة عام.