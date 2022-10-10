بعد تقارير عن ارتباطه بروسيا... ألمانيا ستقيل رئيس وكالة الأمن المعلوماتي

ألمانيا ستقيل رئيس وكالة الأمن المعلوماتي

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LBCI News Lebanon

تعتزم ألمانيا إقالة رئيس الوكالة الوطنية للأمن المعلوماتي آرني شونبوم، على خلفية تقارير عن صلات له بأجهزة الاستخبارات الروسية، حسبما قالت مصادر حكومية لوكالة فرانس برس.



وأفادت وزارة الداخلية بأنها "تنظر بجدية إلى التقارير" و"تحقق فيها بشكل شامل".