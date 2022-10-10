كنعاني: طهران تلتزم بمسار المفاوضات النووية وتؤكد التوصل إلى اتفاق مستقر ودائم

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أكد المتحدث بإسم الخارجية الإيرانية ناصر كنعاني أن طهران تلتزم بمسار المفاوضات النووية وتؤكد التوصل إلى اتفاق مستقر ودائم.وقال كنعاني إن "التوصل إلى اتفاق مستقر ودائم أمر تؤكد عليه إيران التي لا تزال تؤيد المفاوضات لكن الولايات المتحدة وأوروبا ربطت عملية التفاوض بالإعتراضات الأخيرة في إيران، ونحن لن نسمح لأي بلد التدخل في شؤون بلدنا."واتهم كنعاني واشنطن بممارسة الضغوط على طهران للحصول على إمتيازات جديدة، وشدد على أن إيران ستقاومها وسترد عليها.وفي مسألة الإفراج عن السجناء الأميركيين، قال كنعاني إن الموضوع إنساني، مشددًا على أن بعض الظروف مهيئة للإفراج عن الأموال الإيرانية وآملًا في أن تكون هذه الخطوة مقدمة للإفراج عن كل الأموال الإيرانية.