أخبار دولية
10 تشرين الأول 2022 - 11:02
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الأمم المتحدة تدعو إلى "حوار دون شروط مسبقة" لإنهاء أزمة العراق السياسية

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الأمم المتحدة تدعو إلى &quot;حوار دون شروط مسبقة&quot; لإنهاء أزمة العراق السياسية
Lebanon News
دعت بعثة الأمم المتحدة في العراق الأطراف السياسية في البلاد إلى الانخراط في "حوار دون شروط مسبقة" من أجل إيجاد مخرج لـ"أزمة طال أمدها تنذر بمزيد من عدم الاستقرار"، بعد عام من الانتخابات التشريعية. 

ولفتت بعثة الأمم المتحدة لمساعدة العراق (يونامي) في بيانها إلى إنه يتعيّن على الجهات الفاعلة كافة الانخراط في حوارٍ دون شروط مسبقة. 
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ودعت ساسة البلاد إلى الاتفاق بشكلٍ جماعي على النتائج الرئيسة من خلال تقديم تنازلات تعيد التأكيد على هدفهم المعلن وهو تلبية احتياجات الشعب العراقي وتشكيل حكومة ذات صلاحيات كاملة وفاعلة. 

وأجرى العراق انتخابات تشريعية مبكرة في 10 تشرين الأول 2021، تحت ضغط الاحتجاجات الشعبية غير المسبوقة التي خرجت رفضا لفساد الطبقة السياسية وتدهور البنية التحتية في خريف العام 2019.
 
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