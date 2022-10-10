أخبار دولية
10 تشرين الأول 2022 - 11:46
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لوكاشنكو يتهم ليتوانيا وبولندا وأوكرانيا بتدريب بيلاروسيين متطرفين لشن هجمات

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لوكاشنكو يتهم ليتوانيا وبولندا وأوكرانيا بتدريب بيلاروسيين متطرفين لشن هجمات
Lebanon News
اتهم الرئيس البيلاروسي ألكسندر لوكاشنكو، وهو حليف للرئيس الروسي فلاديمير بوتين، ليتوانيا وبولندا وأوكرانيا بتدريب بيلاروسيين متطرفين لشن هجمات إرهابية، بعدما أعلن عن خطط لنشر قوات مشتركة مع موسكو.
     
وقال لوكاشنكو خلال اجتماع مع مسؤولين عسكريين إن تدريب عناصر بيلاروسيين متطرفين في بولندا وليتوانيا وأوكرانيا، من أجل القيام بأعمال تخريبية وهجمات إرهابية وتنظيم تمرد عسكري في البلاد، أصبح تهديدًا مباشرًا. 
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واتهم واشنطن والاتحاد الأوروبي بإيواء هاربين من بيلاروس بهدف تحويلهم إلى قوة سياسية.
      
وقال: "يخططون لزيادة الدعم بشكل كبير للعناصر المدمرة وتصعيد  الوضع عند الحدود الغربية إلى حد فتح جبهة ثانية عند الحدود".
 
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